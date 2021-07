El chavismo se burla y arremete contra el atleta venezolano refugiado Eldric Sella

El canciller del régimen chavista en Venezuela, Jorge Arreaza (EFE/Rayner Peña/Archivo)

El régimen chavista en Venezuela se burló este martes del boxeador de peso mediano Eldric Sella, quien no puede regresar a Trinidad y Tobago después de participar en condición de refugiado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y acusó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de utilizarlo “ideológicamente” en contra del país caribeño.

Eldric Sella duró solo 67 segundos en su pelea inaugural el lunes contra el dominicano Euri Cedeño, truncándose así las aspiraciones olímpicas de este joven venezolano de 24 años que en 2018 huyó de su país de origen hacia Trinidad y Tobago.

“El show de ACNUR cae directo a la lona de los hechos. Lo lamento por ese muchacho y por el deporte, utilizado por burócratas y negociantes internacionales para dañar la imagen de su país”, escribió el viceministro de Políticas Antibloqueo del régimen, William Castillo, en una respuesta en Twitter a otra publicación que incluye una imagen de Sella derrotado en Tokio y el mensaje “NADA representa mejor a la OPOSICIÓN venezolana y a la ‘Narniazuela’ de Guaidó que esta foto...”. Además, este posteo de Castillo fue retuiteado por Nicolás Maduro.





Por su parte, el canciller del régimen chavista, Jorge Arreaza, respondió a un tuit con el mensaje “Acnur busca país que reciba al boxeador venezolano Eldric Sella” y señaló que el pugilista no puede ser considerado refugiado porque no es víctima de persecución y abandonó Venezuela voluntariamente. “Esto ocurre cuando Acnur actúa por intereses políticos, sin rigor. Eldric Sella no es refugiado, nadie lo persigue. Puede volver a casa cuando quiera. Migró a Trinidad y no le podía ser otorgado un status para el que no aplica. Acnur lo utilizó ideológicamente contra Venezuela”, advirtió a través de Twitter, en un posteo que también fue retuiteado por Maduro.





Sella es uno de los 29 atletas refugiados que participan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El venezolano llegó a Japón gracias a las gestiones de Acnur, el Comité Olímpico Internacional y el otorgamiento de una visa americana.

Según denunció su padre, Edward Sella, Acnur se encuentra “buscando un país que reciba” a su hijo, debido a que Trinidad y Tobago, donde reside desde 2018, se niega a otorgarle una visa debido a que se le venció el pasaporte. “El Gobierno de Trinidad y Tobago dice que no tiene un documento válido para otorgarle la visa porque el documento no es válido”, dijo Sella padre.

La agencia de refugiados de Naciones Unidas dijo este martes que busca ayudar al boxeador que luchó en los Juegos de Tokio como parte del Equipo Olímpico de Refugiados. “Acnur está en conversaciones para evaluar la solución más adecuada para Eldric Sella y su familia”, dijo un portavoz de la agencia en un correo electrónico, agregando que no podía dar más detalles por razones de confidencialidad.

En Trinidad, Sella tuvo varios trabajos ocasionales para ganarse la vida. Se formó en boxeo con su padre, quien dejó Venezuela para unírsele en 2019.

Con información de EFE y Reuters

