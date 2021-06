Médicos Unidos denunció la manipulación de datos sobre la vacunación en Venezuela

Personas vacunándose en Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La ONG Médicos Unidos de Venezuela denunció este lunes la manipulación de datos sobre la vacunación contra el COVID-19 en el país, después de que el régimen anunciara el sábado que “cerca del 11 % de los venezolanos han sido” inmunizados.

“Manipularon la realidad del sistema de salud. Manipularon los casos. Manipularon las hospitalizaciones. Manipularon las muertes. Manipulan ahora las cifras de vacunación”, dijo la ONG al citar las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, sobre el proceso inmunización.

“No sabemos si Delcy Rodríguez se equivocó o no vio la coma: 1,1 %, no 11 %, sería lo correcto”, agregó la organización al tildar a los miembros del régimen de “bárbaros”.

El pasado sábado, Rodríguez aseguró que “cerca del 11 % de los venezolanos” habían sido vacunados contra el COVID-19 -unas 3.300.000 personas-, aunque no detalló cuántos ciudadanos habían recibido una sola dosis y cuantos habían completado el tratamiento.

La vicepresidenta hizo esta afirmación pese a que el régimen solo ha informado de forma pública de la llegada de 2.730.000 dosis repartidas en 9 cargamentos -7 de Rusia y 2 de China-.

Hasta el momento se desconoce cuándo se recibieron las 570.000 que faltarían para completar medio tratamiento a 3.300.000 personas, equivalentes al 11 % referido por Rodríguez (EFE/Miguel Gutiérrez)

Hasta el momento se desconoce cuándo se recibieron las 570.000 que faltarían para completar medio tratamiento a 3.300.000 personas, equivalentes al 11 % referido por Rodríguez.

La vacunación en Venezuela comenzó a avanzar el pasado 29 de mayo cuando el régimen habilitó, al menos, 27 centros de vacunación en los que, según dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en ese momento, planeaba vacunar a entre 600 y 1.000 personas diarias.

El proceso se desarrolla de forma desordenada y no hay claridad sobre los datos, mientras que el gremio médico continúa insistiendo en una “verdadera” política de salud y un plan de vacunación que sea “efectivo” para todos los venezolanos.

El pasado viernes, el país caribeño suscribió un acuerdo con la farmacéutica rusa Gerofarm para el envío de 10 millones de dosis de la vacuna EpiVacCorona, aunque no se concretó la fecha de llegada.

Este acuerdo se suma al anunciado en diciembre del año pasado, cuando el régimen suscribió otro convenio con Rusia por 10 millones de vacunas Sputnik V.

Además, está pendiente el envío de algo más de 11 millones de unidades del sistema Covax, al que, según aseguró recientemente la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Venezuela debía una parte del total para completar el pago correspondiente, pese a que el régimen dijo haberlo saldado en abril.

(Con información de EFE)

