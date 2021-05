La lapidaria frase de los soldados venezolanos secuestrados por la guerrilla colombiana: “Queremos poner en práctica la lección aprendida”

Mensajes de los soldados secuestrados por las FARC

“Ya queremos estar con nuestras familias y poner en práctica la lección aprendida”, se le oye decir al comandante Jean Carlos Beomontt Valecillos del Ejército Venezolano, mientras lee un comunicado. Él es uno de los ocho militares que las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al mando de Gentil Duarte, secuestró el 23 de abril 2021 en el estado Apure. ¿Cuál es la lección que en menos de un mes dice que aprendió el grupo en cautiverio?

La frase fue lo que más ruido causó en la Fuerza Armada. “Demuestra sumisión”, calificó un oficial de la Guardia Nacional. “Es un acto de rendición”, destaca un teniente de navío. “Así será lo que están viendo con esa guerrilla que casi agradecen haber sido capturados”, es lo que opina un general de la Aviación. “Parecen haber recibido una alta dosis de lo que podría ser ideologización y convertirse en voceros de esa guerrilla dentro de la Fuerza Armada”, es la apreciación de un comandante del Ejército.

El 23 de abril la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fracción de alias Iván Duarte, asesinó en el estado Apure a ocho militares venezolanos y secuestró a otros ocho de la Armada y el Ejército. Después, en un comunicado, la guerrilla dijo que los entregaría con intermediación de la Cruz Roja Internacional, pero no explicó a cambio de qué. Hoy siguen secuestrados. Y la guerrilla usa los videos para exigir beligerancia y reconocimiento.

En el video más reciente, el del 16 de mayo, hay varios hechos resaltantes: están los ocho militares, demostrando que están juntos y no divididos en dos grupos como el anterior video. En esta oportunidad no fue espontánea su intervención; el mensaje estaba escrito. Solo habló el de más alto rango militar, aunque todos fueron filmados, deteniendo la cámara en cada uno de ellos por algunos segundos.

Teniente de Fragata Alvaro Junior Florez Berroteran, secuestrado el 23 de abril

Hubo dos únicos nombres referidos: el general en Jefe y Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y el del diputado Diosdado Cabello Rondón. Eso es significativo si consideramos que el jefe militar de la institución castrense es el Comandante Estratégico Operacional (Ceofanb), almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso. Además, el jefe político de la revolución, quien siempre se asegura de repetir que es comandante en Jefe de la Fuerza Armada, es Nicolás Maduro Moros.

Es relevante que las FARC cuidó en este video la imagen y vestuario de los militares, que en el primero aparecían vacilantes y con ropa de civil, franelas de distintos colores, lo que reforzaba el carácter de secuestrados. Esta vez los uniformaron, se entiende que con ropaje suministrado por la guerrilla para presentarlos como soldados combatientes en cautiverio.

Los trajes camuflados, algunos de tallas más grandes según su contextura, altura y peso, no eran sus uniformes originales; estos lucen nuevos. Tampoco tienen indicados los grados militares. Sí les mantuvieron los portanombres, pero no los portafuerza o componente y los parches a los lados, lo que indicaría que es el tipo de uniforme que usa la guerrilla.

Funeral de uno de los 20 militares asesinados por las disidencias de las FARC en Apure

El poder es las FARC

“Lo más interesante del video es que los soldados venezolanos reflejan que las FARC dominan el territorio donde se encuentran, que ellos son testigos de cómo la gente regresa ‘en paz a sus hogares’, es decir, que es las FARC la que garantiza la paz en esa zona”, dice a Infobae un alto oficial del Ejército.

Le causa sorpresa que el comandante Beomontt Valecillos, quien lee el comunicado, habla de “una lección aprendida”, lo que a su juicio deja muchas interrogantes. “Esa frase es lo más resaltante del video, por lo humillante. Los soldados están listos para regresar con una lección aprendida. ¿Cuál es esa lección? Qué horrible. Y de no ser por lo obvio, lo más interesante es que ese grupo de las FARC no nombra a Maduro, por lo que ni los guerrilleros lo reconocen”.

A su juicio, el hecho de que los secuestrados mencionen a Diosdado Cabello “me parece irrelevante, pero sí lo son los tres mensajes: regresarán con una lección aprendida, ser testigos del regreso de la población en paz es una demostración del poder y beligerancia de ese grupo de las FARC, son una autoridad en la zona”.

“Eso es muy malo, deja muy mal a Maduro y al gobierno, más aún con esa campañita de ‘liberen a los soldados’, incluso usando a los cadetes para eso. ¡Qué ridículo! Padrino sale con su comunicado porque no tiene otra opción. ¿Acaso no es el Ministro de la Defensa? Sospecho que pidió autorización para sacar ese comunicado escueto porque ya no podía seguir tapando 20 muertos y ocho secuestrados. Es horrible la debilidad que están demostrando”.

SM3 Ej José Antonio Ramos Dávila de fuerzas especiales es uno de los secuestrados por las FARC

Reconocen a Diosdado

En el video llama la atención varias cosas, dice un general de brigada del Ejército. “Todos cargan uniforme camuflado de la Fuerza Armada que no les pertenecen, pues todos les quedan un poco grandes, es posible que hayan perdido peso, sin embargo, son uniformes nuevos al igual que las franelas que cargan. Todos tienen cara de mucho temor, bien sea por los tratos que les han dado, por lo que han visto o quizá porque no se han recuperado de la primera impresión”.

“El comunicado que leyeron fue hecho por retazos y pareciera de manera improvisada, lo que es muy raro. Estaba lloviendo el día que leyeron el comunicado, cosa que desde el punto de vista de Inteligencia permitiría corroborar si en verdad fue en esa fecha y determinar medianamente si están en Venezuela o Colombia”.

“El enunciado que hacen sobre la vuelta de los ciudadanos a sus hogares y trabajo, lo entiendo como un mensaje de que todo está volviendo a la ‘normalidad’ por parte de ellos. La cita donde señalan que han escuchado el mensaje de Padrino y la petición que hace, piden que se haga rápido, me parece que es el contacto institucional”.

“Mencionar a Diosdado parece más un mensaje oculto que una petición; pienso eso por dos razones: a) sabemos que Diosdado tiene previsto refugiarse en un hato de Apure en caso de una invasión militar y ello pudiera ser un indicio que tenga contactos con ellos. b) Diosdado ha ido perdiendo poder en todos los ámbitos y prácticamente el mando lo tiene Nicolás Maduro en soledad, por lo tanto, una pequeña posibilidad es que Diosdado se esté negando o haya emitido una opinión en contra de la negociación y este apostando a la solución militar: rescate armado”.

Finalmente dice: “He discutido que también exista una posibilidad de la traición de Nicolás Maduro hacia ellos y el mensaje sea destinado a fraccionar al régimen de Venezuela pensando en Diosdado, más como político que como soldado, y el mensaje pudiera ser la forma de reconocer su liderazgo”.

El acto del almirante Remigio Ceballos con Infantes de Marina en el marco de la Operación en Apure

El hombre fuerte

Según un general de División de la Guardia Nacional “hay que tomar en cuenta que los militares venezolanos son rehenes de la guerrilla, y nada se escribe sino está autorizado y aprobado por la guerrilla”.

Describe que “lo que si queda claro en el video que las FARC filtra es que colocan a Cabello con un hombre fuerte y de poder en el gobierno y la Fuerza Armada. La mención de Diosdado crea hasta suspicacia. Ahora bien, debe tenerse claro que la guerrilla del Frente de Gentil Duarte lo que está buscando es reconocimiento y que los dejen operar en territorio venezolano”.

Considera que “los militares no están secuestrados, fueron capturados en combate, producto de la desastrosa operación militar ejecutada que lo llevó a una derrota militar”, subraya para finalizar.

Los medios o periodistas de propaganda del régimen venezolano, así como los comandantes de componentes de la Fuerza Armada, incluyendo el Alto Mando Militar Ampliado, prefieren ignorar el secuestro y asesinato de los militares por parte de las FARC. El hashtag “liberen a los patriotas” ha sido irrelevante. La atención oficial y de propaganda es desviada hacia los temas de Colombia y el Medio Oriente.

