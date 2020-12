Juan Guaidó convocó a una movilización popular el 5 de enero en apoyo a la Asamblea Nacional

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez)

Tras la consulta popular celebrada el sábado, y una semana después de las elecciones parlamentarias organizadas por la dictadura de Nicolás Maduro, el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó convocó este domingo a una movilización popular el 5 de enero en apoyo a la Asamblea Nacional (AN).

“Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero para respaldar al Parlamento Nacional (...). Vamos a convocar al pueblo venezolano a exigir sus derechos, a protestar, a manifestarse (...) Somos mayoría. Es mayoría el pueblo que quiere cambio, que quiere vivir con dignidad”, manifestó el líder opositor, durante una rueda de prensa celebrada este domingo para dar un balance de la consulta del sábado.

Guaidó, quien calificó de “histórica” la participación en la consulta popular y el domingo 6 de diciembre había asegurado que la alta abstención registrada en las parlamentarias representaba un grito de rechazo contra el chavismo, pidió a la población alzar la voz el día que la dictadura busque instalar una nueva Asamblea. “Usemos esa energía de ayer para respaldar a nuestro Parlamento el próximo 5 de enero, nosotros seguiremos asumiendo la lucha por la democracia”.

“La efectividad o no de la Consulta tiene que ver con no doblegarse ante la dictadura, con no derrotar el espíritu de los venezolanos. Así que asumimos nuestro rol en este proceso y respaldamos el 5 de enero al Parlamento Nacional”, agregó.

El chavismo intentará instalar la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, tras las fraudulentas elecciones parlamentarias

Según el comité organizador, más de seis millones de los 20 millones de venezolanos con derecho a voto han participado en la consulta. “Es una respuesta masiva de esperanza por la lucha para alcanzar la democracia en el país. Los resultados solo reiteran el compromiso que tiene el gobierno legítimo con los venezolanos”.

La oposición venezolana no participó de los comicios convocados por el chavismo, por considerarlos fraudulentos. En esa línea, más de medio centenar de países se pronunciaron en contra del proceso electoral realizado por el régimen de Maduro, que busca asumir el poder del Parlamento el próximo 5 de enero.

La Asamblea Nacional elegida democráticamente el 6 de diciembre de 2015 está culminando su quinto y último año. Por mandato constitucional, el próximo 5 de enero deberían renovar las bancas. No obstante, las elecciones realizadas por la dictadura carecieron de toda transparencia, por lo que la oposición adelantó que seguirá ejerciendo funciones hasta tanto no se lleven a cabo comicios libres, tal como exige gran parte de la comunidad internacional.

En el marco de su pronunciamiento, el presidente del Parlamento aprovechó para enviar un mensaje a la Fuerza Armada de Venezuela ante las protestas que se desarrollarán en las próximas semanas ante las constantes fallas de los servicios públicos.

“¿Qué hará la Fuerza Armada a principios de 2021 cuando las protestas por falta de gasolina, gas, comida, sean insostenibles? ¿se pondrán de lado de la dictadura, o se sumarán a la lista de la transición?”, indicó.

Guaidó llamó a los venezolanos a alzar su voz contra la dictadura (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Guaidó también se refirió a los 19 migrantes venezolanos que fueron hallados muertos en el mar, luego de intentar huir de Venezuela en un bote hacia Trinidad y Tobago. “Hoy estamos de luto porque 19 personas fueron expulsadas del país por una dictadura criminal y murieron”, afirmó el presidente interino, durante la rueda de prensa.

El jefe de Estado venezolano aseguró que el “pueblo demostró a través de su participación en la Consulta Popular que no se va a rendir y precisamente porque no quiere ver más tragedias como estas”.

Los cuerpos fueron hallados flotando en el mar a 6.3 millas náuticas de las costas de Güiria, en el estado Sucre, lugar desde donde salió con destino a la isla. Se desconoce el número de tripulantes de esta embarcación. El hecho ocurre tres semanas después de que un grupo de migrantes venezolanos, incluidos 16 niños, fuese expulsado de Trinidad y Tobago, permaneciera 48 horas en altamar, y luego retornaran amparados en una orden judicial. En ese entonces, autoridades de la isla caribeña reiteraron que las fronteras se encontraban cerradas por la pandemia del coronavirus y que cualquier inmigrante ilegal sería una persona indeseable.

