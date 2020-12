Masivo respaldo a la consulta popular en Venezuela: “La participación que faltó el 6 de diciembre, hoy sobra”

Manuel Rosales

EL ex gobernador de Zulia, el opositor Manuel Rosales, afirmó que en todos los puntos de votación del estado hay filas. Lo mismo, afirmó, se replica en el resto del país. “Lo que faltó el 6 de diciembre sobra hoy, la participación”, afirmó en referencia al alto abstencionismo en las elecciones legislativas que el régimen chavista celebró el domingo pasado sin reconocimiento internacional.

“A esta hora ya podemos decir que la consulta es un éxito”, dijo exultante la diputada Nora Bracho desde el centro de monitoreo de la consulta popular convocada por Juan Guidó, el presidente encargado de Venezuela. “Los venezolanos no nos doblegamos estamos en las calles hoy en las calles diciéndole al régimen ¡Ya basta! Lo que vimos el domingo pasado con el amedrentamiento a todo aquél que recibía alguna dádiva”, dijo la diputada por Un Nuevo Tiempo al destacar que este 12 de diciembre la gente ha salido voluntariamente.

"Lo vemos reflejado no solo en la ciudad capital, sino en todas calles de Venezuela. Lo que si le queremos decir, es que va a haber un gran participación. El contraste está allí. Lo que el régimen intentó maquillar, con un fulano 30%, que el mundo lo sabe, que los venezolanos sabemos que no fue así", afirmó el diputado Carlos Prosperi.

Hasta ahora, sin embargo, no se conocen las cifras exactas de cuántos venezolanos acudieron al llamado dentro y fuera de Venezuela, pero lo que sí circula ampliamente son las imágenes de filas en todas los estados del país.

Los Teques (Twitter: @fredocimino)

“Así salieron masivamente los venezolanos en los Nuevos Teques, después de haber dejado solos los centros del fraude de Maduro el 6D. ¡Esta es la verdadera Venezuela! La que no se rinde, que quiere elegir libremente y lograr salir de esta tragedia”, afirma la cuenta oficial de la consulta popular convocada por Juan Guaidó.

Las imágenes muestran a decenas de personas en una fila esperando su turno para votar. Una imagen que el chavismo intentó obtener durante todo el domingo pasado, durante sus elecciones legislativas, y no logró convocar.

Consulta Popular Venezolana en Los Teques

Consulta popular venezolanos en Nuevos Teques

La oposición venezolana ha organizado para hoy el día presencial de una consulta popular para rechazar la “farsa” de las elecciones legislativas del pasado domingo, en las que el oficialismo se hizo con el 90 por ciento de los escaños de la nueva Asamblea Nacional en una jornada con apenas el 30 por ciento de participación.

La consulta popular arrancó el 7 de diciembre con la apertura de la participación vía web o por aplicación móvil. Desde el lunes y hasta hoy se puede validar de forma presencial ese voto a distancia o votar directamente en los centros de votación habilitados.

En Amazonas, un estado considerado chavista

El plebiscito, en la que puede participar cualquier ciudadano venezolano con documento de identidad o pasaporte en vigor o caducado, incluye tres preguntas: “¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?” es la primera.

Juan Guaidó votó en Vargas, Venezuela

“¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?” es la segunda pregunta. La última es “¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?”.

Además de la alta concurrencia en territorio venezolano, en las principales ciudades del mundo, la diáspora venezolana está participando activamente. De acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de cinco millones de venezolanos han huido de la acuciante crisis que atraviesa este país en los últimos años. Freddy Guevara no precisó cuántos votos espera recibir desde el exterior, aunque sí que solo las personas mayores de 18 años tendrán derecho a manifestar sus voluntades.

Leopoldo López votó en Bogotá

Y Guevara también señaló que la participación de los venezolanos en el exterior hará visible en sus países de acogida los esfuerzos de la oposición, y que la crisis del país caribeño afecta a toda la región. “Los países que necesitamos que nos apoyen necesitan ver que esto no es un problema solamente nuestro, y que los venezolanos que están afuera son tan activos y tan demandantes como los venezolanos que estamos adentro”, declaró.

En España ya abrieron las mesas, lo mismo sucedió en Bélgica, Francia, Eslovenia y Australia comenzaron a votar. En EEUU, el embajador Carlos Vecchio encabezará la jornada y en Buenos Aires hay distintos puntos establecidos para que los venezolanos expresen su opinión.

