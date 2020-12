Juan Guaidó denunció que colectivos chavistas atacaron a voluntarios de la consulta popular contra el régimen

Guaidó denunció el acoso de los colectivos chavistas

“En el estado Aragua hay detenidos, no hoy, sino desde ayer. En Catia los colectivos amedrentaron a nuestros voluntarios. Así mismo pasó en La Candelaria con agresiones de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana”, dijo Juan Guaidó en declaraciones transmitidas por VPI TV.

La Policía municipal desalojó los siete puntos de la Consulta Popular en Cagua, en Aragua, por órdenes de la alcaldesa chavista del municipio Sucre, Miriam Pardo. Los voluntarios de los centros de participación fueron amedrentados por los funcionarios con ser detenidos.

Paul Petit denuncia a la alcaldesa de Sucre en Cagua

“Aquí en la redoma de la Gran Mariscal, en Cagua, cuando estábamos disponiéndonos a comenzar nuestro proceso se acercó una comisión de la Policía municipal indicándonos que nos teníamos que retirar de este sitio. Dijeron que no podía haber en todo el municipio Sucre en ningún punto por órdenes expresas de la alcaldesa del municipio Sucre”, denunció Paul Petit, dirigente político de Cagua.

La alcaldesa chavista Miriam Pardo dio al orden de desalojar los centros de votación (@MiriamPardoJ)

“Le queremos decir al alcaldesa y al régimen, que aquí no hay amedrentamiento que valga. Aquí no hay amenaza que valga. Nosotros los venezolanos vamos a seguir trabajando para garantizar nos la calidad de vida que nos merecemos, vamos a seguir luchando para sacar este régimen y comenzar a construir ese país que nos merecemos todos. Aquí no hay miedo alguno. Aquí el único miedo que podemos tener es a que no pase nada”, denunció Petit.

Guaidó agregó que en Ciudad Ojeda, estado Zulia, colectivos agredieron a los voluntarios ciudadanos y robaron el material de la consulta. Sin embargo, aseguró que el hecho no quedará impune porque el hecho fue registrado y está documentado.

“Los colectivos y bandas armadas del PSUV apoyados por funcionarios de la alcaldia de Lagunillas se robaron el material de los puntos de participación de la Consulta Popular en Ciudad Ojeda estado Zulia”, detalló el diputado Juan Carlos Velazco denunció que .

Colectivos chavistas roban una urna en Zulia

Los puntos de votación presencial para la consulta promovida por el líder opositor venezolano Juan Guaidó en rechazo a las pasadas elecciones legislativas abrieron este sábado en distintos lugares del país, tras cinco días en que los ciudadanos pudieron hacerlo de manera virtual. Masivamente, los venezolanos acuden a los puntos de votación y ya se ven filas en todo el país.

La votación comenzó el pasado lunes de manera virtual a través de dos aplicaciones, Voatz y Telegram, un formato que sigue abierto hasta el final de este sábado.

El plebiscito, en la que puede participar cualquier ciudadano venezolano con documento de identidad o pasaporte en vigor o caducado, incluye tres preguntas: “¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?” es la primera.

Consulta Popular Venezolana en Los Teques

“¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?” es la segunda pregunta. La última es “¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?”.

Precisamente, en la primera pregunta de la consulta se pide a los a los ciudadanos que respondan si rechazan los comicios en los que el chavismo, que gobierna desde 1999, se hizo con el control del Parlamento.

En dichas elecciones, celebradas el pasado domingo, la coalición oficialista del Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvo el 91 % de los diputados, si bien el sector opositor que lidera Guaidó no acudió a las urnas al considerarlas un fraude.

Juan Guaidó votó en Vargas, Venezuela

“No nos vamos a rendir, vamos juntos a alzar la voz para recuperar a nuestro país, por los sueños de todos”, convocó el líder opositor en uno de sus mensajes en Twitter para animar a participar en su convocatoria. “Los invito a participar, a expresarse con fuerza en la Consulta Popular”, alentó en otro de sus múltiples llamados en redes sociales.

