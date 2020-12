Estados Unidos afirmó que continúa reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela

Juan Guaidó y Mike Pompeo. EFE/ Mauricio Dueñas

El gobierno de Estados Unidos condenó las elecciones fraudulentas convocadas por el chavismo en Venezuela, y afirmó que continúa reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino del país caribeño .

En un duro comunicado, el departamento de Estado, liderado por Mike Pompeo, indicó que “el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela orquestó una farsa electoral con la intención de que parecieran elecciones legislativas”. “Afortunadamente, muy pocos fueron engañados. Los Estados Unidos, junto con otras democracias alrededor del mundo, condena esta patraña que no logró cumplir siquiera con un mínimo de credibilidad ”, agrega el comunicado.

Aproximadamente medio centenar de países se han pronunciado en la misma línea desde el domingo, rechazando el proceso que registró una elevada abstención -mayor al 80 por ciento, según la oposición- y se vio graficada en numerosas postales de centros de votaciones vacíos.

La postura oficial de los Estados Unidos recuerda además que el régimen de Maduro llevó a cabo el proceso luego de recurrir a maniobras para quitar a los principales líderes opositores el control legal de los símbolos partidarios y logotipos de las boletas, y que además manipuló el controlar el consejo electoral y ejerció violencia e la intimidación para forzar a los ciudadanos a votar.

Estas últimas actitudes se vieron ilustradas por declaraciones como las del “número dos” del régimen, Diosdado Cabello, quien dijo en un acto partidario que “el que no vota no come”, en referencia a los alimentos que distribuye el chavismo y que representan una de las únicas fuentes de nutrición de un porcentaje relevante de la población.

El departamento de Estado resalta además que los partidos políticos independientes en Venezuela y las organizaciones de la sociedad civil han rechazado las elecciones fraudulentas. A la postura de los Estados Unidos se suma la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional, entre otros.

Además de la condena a las elecciones en sí, Pompeo remarcó que pese a que el régimen pretende que tras las elecciones de ayer su partido tenga el control total de las instituciones nacionales, Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

“ Estados Unidos continúa reconociendo al presidente interino, Juan Guaidó, y a la legítima Asamblea Nacional . La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, quien está en el poder ilegítimamente porque se robó las elecciones de 2018, tenga un beneficio político por volver a robar elecciones. Le pedimos con urgencia a todos los países comprometidos con la democracia que se nos unan en la condena de la farsa del 6 de diciembre y apoyen a la Asamblea Nacional legítima y al presidente interino de cara al futuro”, agrega el comunicado.

En el documento destaca también que el régimen de Maduro sistemáticamente asesina, tortura y encarcela a los opositores. La declaración está respaldada por estudios elaborados de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos y observadores independientes, que en los últimos meses publicaron respectivos documentos que llegaron a estas conclusiones.

Por último, el Departamento de Estado hizo un pedido formal para que en Venezuela se celebren elecciones presidenciales libres. “ Ni Maduro ni la nueva asamblea nacional elegida de manera fraudulenta representan la legítima voz del pueblo venezolano, que debería ser expresada a través de elecciones presidenciales libres y justas ”, concluye el documento.

