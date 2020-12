EEUU: “El régimen ilegítimo de Maduro sigue subvirtiendo la democracia al celebrar elecciones parlamentarias fraudulentas”

Robert O’Brien, Asesor en Seguridad Nacional de la Casa Blanca

“Las elecciones libres y justas son la base de la democracia. El régimen ilegítimo de Maduro sigue subvirtiendo la democracia al celebrar elecciones parlamentarias fraudulentas mañana”, aseguró Robert O’Brien, Asesor en Seguridad Nacional de la Casa Blanca .

En su declaración, el funcionario de Trump afirmó que estas elecciones sólo sirven para “mantener a Maduro en el poder” y no hacen nada para construir un futuro mejor para el pueblo de Venezuela. “Los EEUU continuarán con sus demandas inquebrantables de libertad, derechos humanos básicos, el imperio de la ley y elecciones verdaderamente justas en Venezuela. Esperamos el día en que una Venezuela libre y próspera sea la piedra angular del hemisferio occidental”, agregó.

EEUU al igual que gran parte de la comunidad internacional adelantaron que no reconocerán los resultados de los comicios convocados por el dictador chavista.

La Unión Europea envió una delegación a Caracas en el mes de septiembre para intentar acordar con el régimen condiciones mínimas para el proceso. Ante la negativa de Maduro, la UE determinó que no había condiciones democráticas para unas elecciones en Venezuela y por lo tanto no enviará una Misión de Observación Electoral. Tampoco lo harán la ONU ni la OEA. Sí habrá “acompañantes” o “veedores”, figuras creadas por el régimen para invitar a sus aliados internacionales, que no van a verificar la transparencia del proceso, sino que van a hacer presencia política simbólica.

Desde 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional y el chavismo se vio en clara minoría, se dedicó a irrespetar la elección de los ciudadanos, buscando eliminar uno por uno a los diputados opositores. Veintiocho diputados han sido objeto de medidas inconstitucionales emanadas del TSJ y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para despojarlos de su inmunidad parlamentaria, mientras otros cuatro parlamentarios han sido detenidos y sometidos a desapariciones forzosas, tortura y malos tratos. “Esto demuestra claramente que, incluso participando en esta elección de mentira, obtener una victoria no garantiza nada, pues en dictadura la voluntad popular no es respetada”.

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, calificó el sábado de “írrito de cualquier punto de vista” el proceso electoral del domingo y llamó a la población a mantenerse en sus casas.

Los diputados aprobaron en una sesión un acuerdo de rechazo a las elecciones legislativas, en el que además pidieron a países y organismos internacionales mantener su posición sobre la “invalidez” del evento. “El régimen ha convocado un proceso en el mes de diciembre de 2020, que no puede ser calificado como un evento electoral, que sólo pretende destruir el ultimo resquicio de legitimidad democrática, representada en la Asamblea Nacional, pues su realización está plagada de vicios que lo hacen írrito de cualquier punto de vista”, dice el texto del acuerdo leído en una sesión transmitida por YouTube.

En el documento, el Parlamento agregó que las elecciones no cumplen con las normas constitucionales, ni cuenta con las condiciones mínimas para participar.

Guaidó y los partidos convocarán a una consulta a la población, que se realizará de manera presencial y en línea entre el 7 y 12 de diciembre, en rechazo al gobierno y a las elecciones parlamentarias, al tiempo que contemplan una reducción del tamaño del equipo de colaboradores y operar bajo una comisión delegada luego del 5 de enero, fecha en la que asumiría sus funciones el nuevo congreso.

