Jorge Arreaza confirmó que Henrique Capriles mantuvo reuniones privadas con Maduro para acordar su participación en las elecciones parlamentarias

Jorge Arreaza, canciller de la dictadura venezolana (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Cuando Henrique Capriles anunciara su voluntad de participar en las polémicas elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo para el próximo 6 de diciembre, muchas versiones circularon respecto a esa decisión, muy criticada por la oposición y distintos países que condenan a la dictadura venezolana y también se mostraron en contra de ella.

Este martes, el canciller chavista Jorge Arreaza confirmó que el dirigente de Primero Justicia (PJ) tuvo este año reuniones al respecto con la cúpula chavista: indicó que interactuó en dos oportunidades con Nicolás Maduro, y varias otras con el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

En una entrevista concedida al diario español El País, y ante la consulta de si el chavismo ha mantenido nuevos contactos con Capriles, Arreaza reveló: “Con ese sector de la oposición venezolana el propio presidente se reunió a principios de año en dos oportunidades. Jorge Rodríguez creo que ya perdió la cuenta”.

No obstante, Capriles anunció la semana pasada que no participará de los comicios si estos no son pospuestos como lo ha solicitado la Unión Europea, que lo plantea como una condición necesaria para formar una misión de observación electoral.

En otro pasaje de la entrevista, Arreaza hizo reconoció que acuerdos alcanzados “con ese sector de Henrique Capriles, Stalin González y otros” derivaron en los “indultos” anunciados por la dictadura a presos políticos, exiliados y otros perseguidos por el régimen chavista. Esa medida -no la liberación en sí, sino el concepto de indulto- cuestionada por la oposición porque no había condenas sobre los involucrados, además de que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

El canciller chavista se refirió también a la reciente visita al país de la delegación diplomática de la Unión Europea enviada por el alto representante para la política exterior del bloque, Josep Borrell, y al rechazo de la dictadura de postergar las elecciones parlamentarias pese a la solicitud de la UE para poder enviar una misión de observación electoral.

Jorge Arreaza aseguró que Henrique Capriles se reunió en privado con Nicolás Maduro para acordar su participación en las elecciones parlamentarias (AFP)

“Lamentablemente no hubo disposición de la Unión Europea. Si bien necesitaban un tiempo para una misión electoral completa, han podido enviar algún tipo de delegado, de misión técnica. Lamentablemente no fue así. Nosotros seguimos hablando con Josep Borrell, hoy mismo, pero no necesariamente del tema electoral”, comentó el diplomático.

Consultado sobre la posibilidad de retomar el diálogo antes de diciembre, respondió: “La posición de la UE, el tiempo que requieren para una misión electoral, es inamovible y la Constitución venezolana tiene dos fechas inamovibles, que son, para el presidente la toma de posesión el 10 de enero del año que corresponde, y para la Asamblea Nacional el 5 de enero. Así que el 5 de enero del año 2021 debe juramentarse una nueva Asamblea Nacional elegida por el pueblo venezolano. Nosotros reiteramos que cualquier modalidad de presencia de la UE y de sus países miembros como observadores, acompañantes, como quieran, es bienvenida en Venezuela”.

El último fin de semana Borrell consideró que ante esta postura del régimen venezolano, “va a ser más difícil buscar una salida democrática a la crisis”. Arreaza se pronunció sobre esas palabras del diplomático español: “Quizá a mí como canciller me tiene que preocupar, pero al pueblo venezolano no le importa en absoluto si la Unión Europea o si España o si Eslovenia o si Georgia reconocen o no reconocen sus poderes. No tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra lucha contra el bloqueo, con nuestra necesidad de reactivar el aparato productivo, de tener un nuevo marco legal que nos permita enfrentar las agresiones a nuestra economía. Ese es el interés del pueblo venezolano”.

“El Gobierno venezolano no quiere retrasar las elecciones. Está en su derecho, pero en estas condiciones nosotros no podemos enviar una misión de observación electoral. Eso hará que las elecciones no se puedan organizar con un mínimo de parámetros democráticos y el país dará un paso más hacia la desinstitucionalización”, sostuvo Borrell durante una entrevista con La Voz de Galicia.

La dictadura de Nicolás Maduro se niega a aplazar las elecciones parlamentarias

Consultado sobre los recientes esfuerzos de la Unión Europea para que se celebren elecciones en Venezuela, lo que provocó fuertes críticas de varios países que condenan a la dictadura de Maduro, Borrell indicó que todos los intentos se hicieron “por encargo de la oposición”: “Llevo desde el mes de julio en contacto con el Gobierno de Maduro para ver si son posibles unas condiciones que permitan la participación de la oposición, lo que sería bueno. No hubo acuerdo”.

“Maduro pidió que se enviara una misión de observación electoral. Le dijimos que para hacer eso necesitábamos cinco meses de trabajo previo y constatar que se daban condiciones aceptables, que no era el caso. Negociamos, y en un momento dado creí que era oportuno enviar unos expertos para seguir haciendo lo que hacíamos en directo. No entiendo la crítica que ha generado el Partido Popular. No hay ninguna razón, salvo la de armar ruido y atacar al Gobierno español”, agregó.

Por su parte, y al anunciar que no participaría de los comicios si no tenían el beneplácito de la Unión Europea, Capriles expresó: “Esta elección tiene que ser postergada, exigimos que sea postergada. Queremos darle opción a nuestra gente, pero no hay condiciones en este momento, como bien lo dice la Unión Europea. Hay una posibilidad: mover la elección, ¿por qué no hacerlo? Si hay observación, va a haber participación. Eso es lo que hemos peleado esta semana. Si no posponen, no hay manera”, manifestó el ex candidato presidencial durante una rueda de prensa la semana pasada.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La ONU aprobó que se sigan investigando las violaciones del régimen de Nicolás Maduro a los Derechos Humanos en Venezuela

El gobierno de Juan Guaidó denunció que la cifra de muertes por coronavirus duplica la informada por el régimen de Nicolás Maduro

“El Gobierno interino está al tanto de que se necesita un empujón para que la Fuerza Armada se manifieste”