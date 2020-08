El momento en el que el régimen de Maduro excarceló a Juan Requesens

Juan Requesens es excarcelado por el régimen de Maduro

Múltiples y largos abrazos. Esas fueron las primeras acciones del diputado venezolano Juan Requesens inmediatamente al ser excarcelado por la dictadura de Nicolás Maduro tras pasar más de dos años detenido. El momento fue capturado por el ex gobernador del estado Miranda y dirigente del partido Primero Justicia, del cual Requesens también es miembro.

Vestido con una remera blanca y pantalones azules, el dirigente saludó efusivamente a todos quienes se congregaron para esperarlo a su salida. No se pronunció en público, excepto cuando se lo puso en contacto con un allegado a través de una videollamada. “No me va a hacer llorar”, fueron las únicas palabras que profirió durante el transcurso de las imágenes.

En total, Requesens estuvo secuestrado durante 751 días. En ese entonces fue detenido y acusado de formar parte de un supuesto golpe de estado fallido, que Maduro asegura fue orquestado con un dron cargado de explosivos. De allí en más permaneció en El Helicoide, centro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que también funciona como prisión para disidentes políticos.

“MI HERMANO JUAN ESTÁ EN CASA”, escribió en la tarde del viernes su hermana, Rafaela, confirmando la noticia de su excarcelación. Y añadió: “Aunque hoy mi hermano podrá dormir en su casa y en su cama, hay muchísimos venezolanos INOCENTES que no pueden hacerlo. No vamos a dejar de luchar por ellos”.

“¿Estamos contentos? Sí. Ustedes también lo estarían. Pero tenemos MUY claro que Juan NO ES LIBRE AÚN y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean”, culminó la también activista opositora.

El procedimiento policial de su detención, dos años atrás, fue calificado de arbitrario en el informe que publicó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en noviembre de 2019. Su liberación fue exigida por la misma Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Luego de detenerlo violentamente, Requesens fue aislado durante tres meses, en brutal tortura psicológica. No le permitían ningún tipo de contacto humano. Su familia iba a dejarle los alimentos todos los días sin saber si los recibía o no. Tiempo después, sus padres supieron que la comida que ellos le dejaban se la daban incompleta, manoseada y muchas veces fue escupida por esbirros del Sebin.

El periplo del joven parlamentario fue más duro que el de otros presos políticos, en gran medida debido a su actitud de mayor confrontatividad con el chavismo. En la tribuna de la Asamblea Nacional, en uno de los discursos más impactantes del parlamentario, el joven legislador le dijo al país: “No hay otra forma de poder transmitir la desgracia que nosotros estamos viviendo en Venezuela, por culpa de unos carajos que, desde el poder, están aferrados a mantenerlo y a gobernar sobre los cadáveres de venezolanos que mueren todos los días en este país”.

“Yo me niego a rendirme, me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Muchos hermanos de nosotros están bajo tierra, porque los mataron, porque los mataste Nicolás. La única estrategia de la dictadura es aplastar a todo el que piense distinto”, dijo Requesens en la tribuna de oradores durante una de las sesiones antes que lo detuvieran.

Dos años después, y luego de padecimientos que no tenían fecha clara de culminación, Requesens fue excarcelado. No obstante, su hermana recordó que el hecho no representa el final de su condición irregular: “¿Estamos contentos? Sí. Ustedes también lo estarían. Pero tenemos MUY claro que Juan NO ES LIBRE AÚN y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean”, culminó la también activista opositora.

