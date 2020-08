Un ex alcalde chavista pidió a Nicolás Maduro ponerle “precio a la cabeza de Julio Borges y Tomás Guanipa en Colombia”

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la ceremonia de aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas (Palacio de Miraflores/entrega vía Reuters)

El ex alcalde chavista de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, se manifestó en contra de los funcionarios de la oposición que se encuentran exiliados en el exteriores, e instó al dictador Nicolás Maduro a ponerle precio a la cabeza de algunos de ellos.

“Pónganle precio a la cabeza de Julio Borges; a la de Tomás Guanipa, y a la de todos esos hampones golpistas que se encuentran fugitivos en territorio neogranadino. Eso es un tiro al piso. Los terroristas venezolanos pueden estar protegidos por el subpresidente Iván Duque, pero la oligarquía santandereana por plata mata hasta a la madre”, indicó el actual cónsul venezolano en Milán (Italia), en un artículo publicado en el portal Aporrea.

“Si el presidente Maduro ofrece unos miles de dólares por la captura de esos golpistas, se los colocan en los pies envueltos en papel regalo. No tengan la menor duda”, agregó.

Giancarlo Di Martino, ex alcalde de Maracaibo

Borges, comisionado de relaciones exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, y Guanipa, embajador venezolano en Colombia, se encuentran exiliados por la persecución de la dictadura de Maduro.

Días atrás, el presidente colombiano Iván Duque, al que Di Martino calificó de “mafioso”, denunció que el régimen chavista busca adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán.

“Hay información de organismos de inteligencia internacional donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. La información es que todavía no han llegado”, alertó el jefe de Estado colombiano, durante una conferencia virtual.

Julio Borges, comisionado de relaciones exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, se encuentra exiliado en Bogotá

El mandatario detalló que esa cooperación militar se está llevando a cabo bajo iniciativa del ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino López.

“Tenemos información de inteligencia de que hay miembros de la Guardia Nacional venezolana que está triangulando armamento de países como Rusia o Bielorrusia a estructuras criminales colombianas a través de la frontera”, añadió Duque.

Ante esas denuncias, Maduro respondió en una videoconferencia, transmitida por la televisión estatal: “No se me había ocurrido, no se nos había ocurrido. Padrino, qué buena idea, hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance, y si están dentro de nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán comprar buenas baterías misilísticas”.

Por su parte, este fin de semana el dictador chavista volvió a amenazar con detener a Guaidó.

Maduro volvió a amenazar con detener a Guaidó (EFE/Miguel Gutiérrez)

Maduro dijo que no dudará en detener al líder opositor, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino, si la Fiscalía llegara a emitir la orden. “El día que la Fiscalía y los tribunales ordenen su detención, no me temblará el pulso, como jefe de Estado, para cumplir las órdenes del Poder Judicial”, expresó en una entrevista transmitida por la televisión pública VTV

Guaidó enfrenta al menos 4 procesos judiciales y Maduro suele referirse a él como “prófugo de la Justicia”, pero la Fiscalía no ha informado que haya ordenado detenerlo. “Esperemos (la decisión de la Fiscalía), el tiempo de Dios es perfecto, esperemos el tiempo de Dios”, añadió al respecto el dictador.

