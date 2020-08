Iván Duque denunció que la dictadura de Nicolás Maduro busca adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán

Los regímenes de Venezuela e Irán aumentan su cooperación militar pese a la presión internacional

Iván Duque encabezó este jueves una conferencia virtual organizada por la Fundación Libertad. Bajo el título “Compromiso por Colombia”, el presidente colombiano abordó sus casi dos años de gestión, la lucha contra el coronavirus, la detención del ex mandatario Álvaro Uribe Vélez y la crisis de Venezuela, entre otros temas. Sobre esto último, reveló información de inteligencia sobre la creciente alianza de la dictadura de Nicolás Maduro con el régimen de Irán.

“Hay información de organismos de inteligencia internacional donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. La información es que todavía no han llegado” , alertó Duque, durante la conferencia de la que participó Infobae.

El jefe de Estado detalló que esa cooperación militar se está llevando a cabo bajo iniciativa del ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino López.

“Tenemos información de inteligencia de que hay miembros de la Guardia Nacional venezolana que está triangulando armamento de países como Rusia o Bielorrusia a estructuras criminales colombianas a través de la frontera”, agregó.

En esa línea, reiteró que el grupo narcoterrorista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuentan “con la protección del régimen dictatorial de Maduro”. “El ELN opera en el arco minero de Venezuela (...) Hemos visto videos de jefes de ese grupo criminal jurando lealtad a Maduro”.

Duque denunció que Venezuela busca adquirir misiles iraníes (foto: IRNA)

“No nos cansaremos de denunciar esa connivencia”, subrayó.

Duque también se pronunció sobre las elecciones parlamentarias convocadas por Maduro para el próximo mes de diciembre, de las que gran parte de la oposición no participarán por considerarlas fraudulentas. De la misma forma, los más de 50 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela -entre ellos Colombia- adelantaron que no reconocerán los resultados de los comicios.

“Bajo ninguna circunstancia podemos reconocer un proceso electoral organizado por el dictador; solamente es para favorecer sus ansias de seguir oprimiendo al pueblo venezolano. No se puede reconocer ese proceso. Tenemos que seguir defendiendo el camino del cese de la usurpación, gobierno de transición y de elecciones libres”, manifestó.

Cerca de dos millones de venezolanos que han huido de la dictadura de Maduro se encuentran en suelo colombiano. Pese a reconocer los esfuerzos de la comunidad internacional, Duque pidió mayor movilización de recursos para poder hacer frente a esa enorme movilización de migrantes. “Nuestro país no tiene la capacidad fiscal de ofrecer condiciones óptimas a ese número creciente de migrantes, pero tenemos un espíritu fraterno. Esos vínculos que se generan van a ser indisolubles cuando haya un retorno a la libertad (...) La movilización de la comunidad internacional sigue estando muy distante para una migración de esta envergadura, que en poco tiempo puede ser superior a la de Siria. Necesitamos movilización de recursos de la comunidad internacional; ha habido voluntad, pero se requiere más”.

Duque sostuvo que Uribe debería poder defenderse en libertad (REUTERS/Luisa González)

El caso Álvaro Uribe Vélez

El pasado 4 de agosto la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria del ex presidente Uribe (2002-2010) al considerar que hay riesgos de que obstruya la justicia en el caso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos. En el marco de la conferencia virtual de este jueves, Duque, delfín político de Uribe, también fue consultado sobre este tema.

“Tengo que dar un mensaje institucional, pero también puedo dar mi opinión como ciudadano. Yo tuve y he tenido la oportunidad de conocer de cerca a Uribe, y puedo decir que la única palabra que me resume de su comportamiento ha sido: honorabilidad”, indicó el mandatario.

Sobre la gestión de Uribe durante su presidencia, consideró que “le permitió a Colombia recuperar la viabilidad como Estado y salir adelante”.

Recordó, por su parte, que Uribe no está condenado, y que no existe ningún riesgo de obstrucción a la justicia, que justifique su detención. Además, sostuvo que el ex presidente siempre se ha presentado ante la justicia en cada acusación que ha recibido en estos últimos tiempos. “Es una medida para personas que revisten una peligrosidad o que pueden poner en peligro un proceso judicial. Creo que una persona que ha tenido esa trayectoria es una persona que en un proceso de esta naturaleza debe poder defenderse en libertad (...) Ha sido producto de ataques, calumnias, injurias y siempre ha respondido a todo llamado que se le ha hecho. La defensa en libertad es un principio que va de la mano de la presunción de inocencia”.

Duque no dudó en sostener que Uribe “ha sido el político más escrutado en la política de” Colombia, y cuestionó el accionar de la justicia al recordar que muchos criminales gozan de impunidad y no han pagado sus actos ilícitos “ni con un día de cárcel”: “Criminales que no han pagado ni con un día de cárcel tengan un tratamiento, y que alguien que ha servido al país tenga otro, muestra una gran incongruencia.

“Él no ha sido condenado, ha acudido a todos los llamados que le ha hecho la justicia. En mi opinión debe poder defenderse en libertad. Es un principio universal, debería ser aplicable, y por eso hice esa reflexión a todos los colombianos”, cerró.

Colombia respalda la candidatura de Claver-Carone al BID (EFE/Paolo Aguilar)

Colombia apoya la candidatura de EEUU al BID

Otra de las cuestiones que ha generado polémica en las últimas semanas en la región ha sido la elección a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prevista para el próximo mes de septiembre.

El gobierno de Estados Unidos postuló para el cargo a Mauricio Claver-Carone, asesor del presidente Donald Trump para América Latina, quien podría convertirse en el primer estadounidense en dirigir el BID, organismo tradicionalmente dirigido por latinoamericanos en sus 60 años de historia. No obstante, esa postulación ha sido cuestionada por países como Argentina, México y Chile, quienes consideran que se debe mantener la tradición de que el BID no sea dirigido por un funcionario norteamericano. Colombia, en tanto, está en el grupo de naciones que sí respalda la candidatura de Claver-Carone.

“Yo soy una persona que siempre ha respaldado a la institución. Tuve la oportunidad de trabajar primero con Enrique Iglesias, después de participar activamente en el proceso de elección de Luis Alberto Moreno. Quiero resaltar sus 15 años de gestión, deja un legado muy importante, en temas de cambio climático, equidad de género, desarrollo empresarial…”, apuntó Duque.

Sobre la polémica en torno a la postulación del asesor de Trump, opinó: “No existe prohibición para que algún país miembro no presente un candidato. Si nosotros hemos contado con ese respaldo en el pasado, el principio de reciprocidad es muy importante. Vamos a respaldar al candidato que presentó Estados Unidos, lo hemos dicho públicamente. También tengo inmenso respeto por los otros candidatos”.

Duque destacó la lucha de Colombia contra el coronavirus (EFE/ Carlos Ortega)

Coronavirus, economía y seguridad

Los casos de coronavirus en Colombia superaron los 500.000 el miércoles, en momentos en que las muertes por el virus se acercan a las 16.000. Respecto a su gestión contra la Covid-19, Duque recordó que al comienzo de la pandemia el país contaba con cerca de 5.300 unidades de cuidados intensivos. “En este proceso hemos duplicado esa cifra, y somos uno de los países de América Latina con más unidades”.

Asimismo, destacó el gran incremento de pruebas, llevando al país a ser uno de los que más test de PCR ha realizado. “En términos de muertes por millón, contagios por millón, los indicadores muestran que hay cosas que se han hecho de forma adecuada”.

Pese a la gran crisis que atraviesa todo el mundo con el coronavirus, el presidente colombiano sostuvo que “a las adversidades también hay que agradecerle a Dios, enfrentarlas, y convertir esas adversidades en la mejor de las oportunidades”.

Respecto a la economía del país, Duque realizó un análisis de sus primeros dos años de gestión, y apuntó que el 2019 cerró “con el menor déficit fiscal, y con el primer superávit fiscal”. “Empezamos 2020 con un crecimiento de la inversión extranjera, y un crecimiento superior al 4%”.

Detalló, además, los principales objetivos para la segunda mitad de gestión: “Le hemos planteado a nuestro país que tendremos inversiones por encima de los 30.000 millones de dólares (...) dejar más de 28 proyectos de infraestructura, remodelación de aeropuertos, transformación digital; el compromiso por el empleo va a generar una multiplicidad de inversiones y empleos; compromiso con lo social para que las familias más vulnerables tengan el apoyo del Estado; dejar un sistema de salud mucho más fortalecido; y generar más de un millón de empleos”.

En términos de inseguridad, remarcó que el año 2019 cerró “con la tasa más baja de homicidios en 40 años, y la menor tasa de secuestros desde 1976”. También destacó que se frenó la producción de cultivos ilícitos.

Aunque bajo su administración se registró una reducción de asesinatos de líderes sociales -uno de los grandes problemas en materia de inseguridad que está atravesando Colombia-, Duque reconoció que persiste una gran preocupación al respecto: “Veníamos de una situación grave en materia de asesinatos de líderes sociales. En este periodo tenemos una reducción, pero no celebro esas cifras, que deberían ser cero”.

Sobre esa cuestión, responsabilizó al narcotráfico “y la extracción ilegal de minerales”. Por ese motivo, indicó que se deben “desmantelar las estructuras criminales” que cuentan con el respaldo de la dictadura de Maduro. “También es importante que dejemos hipocresías. Hay muchos que cuando ocurren estos incidentes salen a cobrar convirtiendo ese crimen en un discurso en contra del gobierno para sacar réditos políticos. Porque los que se indignan, son los que antes promovieron la impunidad”.

Por último, se refirió al socialismo del siglo XXI, impulsado principalmente por los regímenes de Cuba y Venezuela. “Colombia siempre ha sido un objetivo del socialismo del siglo XXI. Chávez intentó permear la política colombiana, también lo ha hecho Nicolás Maduro. Ese movimiento ha tenido relaciones con los movimientos armados ilegales de Colombia, son temas que no tienen ningún tipo de objeción”.

“Más allá de izquierda y derecha, este modelo representó ruina, mientras hablaban de justicia social. Terminaron destrozando la libertad de prensa, de poderes independientes, hablaban de la integración y terminaron persiguiendo a todos sus detractores. Hablaba de generar un ambiente supuesto para las condiciones de inversión, y lo que hicieron fue expropiar. Esa historia es evidente, está contada. Basta ver a Venezuela, es el producto de una tragedia anunciada”, apuntó. Y concluyó: “El silencio de varios países de la región los hizo cómplices. Mucha de esa incubación ocurrió en las narices del continente”.