El canciller de Nicolás Maduro atacó a Luis Lacalle Pou por sus declaraciones sobre Venezuela

El canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, reaccionó con molestia a las declaraciones del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien en entrevista con Infobae reafirmó que en Venezuela hay una dictadura.

El jefe de la diplomacia chavista se expresó en Twitter al respecto: “Era cuestión de tiempo. Luis Lacalle Pou repite literalmente el guión de agresión contra Venezuela. Seguramente ya recibió la respectiva felicitación de Washington ¡Orden cumplida!”.

Arreaza, además, consideró que Uruguay con esta postura “pasa a ser un satélite más” de los Estados Unidos.

En una entrevista con la corresponsal Catalina Weiss, el mandatario uruguayo había explicado por qué considera que no hay democracia bajo el régimen chavista. “No funciona la separación de poderes, no hay legitimidad de alguno de esos poderes, no hay elecciones libres, se violan todos los derechos humanos de forma continua, hay tortura, hay cárcel sin juicio”, repasó. También, añadió que es muy complicado hallar algún elemento que permita afirmar que el país petrolero tiene un sistema democrático.

Lacalle Pou también apuntó que Nicolás Maduro no fue invitado a la ceremonia de su asunción a la presidencia porque “iba a resultar difícil hablar de democracia”.

En los últimos días, Montevideo reforzó su postura crítica hacia el chavismo. nuevo canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, afirmó este lunes que Venezuela "es una dictadura", a diferencia de lo que decían sus predecesores, durante la presentación de las líneas que seguirá su próxima gestión.

“Conforme al derecho internacional público, las normas democráticas, mi propia convicción, la del presidente de la República, la del Gobierno todo y no tengo dudas que la de cualquier habitante nacido en la tierra de Artigas (prócer de Uruguay): Con libertad no ofendo ni temo, Venezuela es una dictadura”, enfatizó. Sin embargo, dijo que Uruguay “no tiene vocación de gendarme internacional” por lo tanto no le corresponde señalar ni perseguir dictaduras.

