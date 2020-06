Vicealmirante Briceño: “No habrá salida en Venezuela, hasta que se aplique el poder militar para neutralizar a los criminales que usurpan el poder”

Jesús Enrique Briceno García

“Los asesinos de nuestra Patria, ahora se consolidan con la debilidad en la cual están los Estados Unidos. Solo analizando las cuatro amenazas que se integran en un macroproblema para el presidente Donald Trump: la guerra económica con los tiranos del gobierno chino, que a diario presiona la productividad interna, hoy con total sometimiento de Hong Kong y los últimos 15 años con robos comerciales y convenios nocivos para del desarrollo y violatorios de la OMC que solo ha beneficiado el crecimiento sostenido de China”.

Así lo dice el vicealmirante Jesús Enrique Briceño García, ex comandante de la Armada, quien es Licenciado en Ciencias Navales, con tres Postgrados: Gerencia Naval Básica, Electrónica de Radio (Escuela HMS Collinwood, Inglaterra) y Táctico (Armada). Tiene Cursos de especialización en Educación, Maestría en Estado Mayor (Escuela de Guerra Naval del Perú) y Doctorado en Administración “Summa Cum Laude” (Universidad Santa María).

Ocupó todos los cargos de Operaciones y Comando en la carrera de un Oficial de la Armada. Fue comandante de los Patrulleros Patria ARV P15 y Victoria ARV P16. Jefe de los Departamentos de Apoyo Académico y Formación Académica de la Escuela Naval de Venezuela. Edecán del presidente de la República en 1983.

Comandante de la Fragata ARV F21 y Escuadrón de Fragatas, además de Guardacostas. Director de la Escuela Básica de las FFAA. Secretario Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

Analiza el alto oficial retirado de la Fuerza Armada venezolana que “los videos recientes sobre la entrevista que hicieran al embajador de los EEUU en Venezuela, James Story, así como la entrevista a Rodríguez Zapatero, confirman que el proyecto destructivo contra los Estados Unidos está dirigido por el grupo de Puebla”.

Rodríguez Zapatero y Maduro

“Esa derivación del Foro de Sāo Paulo, decidió poner a los EEUU en una ‘situación difícil’, según palabras del propio José Luis Rodríguez Zapatero y otros voceros del comunismo internacional. En esta oportunidad, asesinando policías para que se volcaran contra la población y esperar el hecho de oportunidad que constituyó la muerte de George Floyd”.

Es enfático el Vicealmirante Briceño García: “La situación para Venezuela sigue complicándose y no habrá salida, hasta que se aplique el poder militar para neutralizar a los criminales que usurpan el poder y nos arruinaron”, sostiene.

“En lo militar, en el Medio Oriente, con las amenazas de Irán y Rusia contra Arabia Saudita y sus aliados”, agrega.

“Los comunistas aparentando ser demócratas, aplicando guerra de cuarta generación para las próximas elecciones a un país que lo han desestabilizado con la subversión y además el Virus Chino, con todo un esquema de guerra virulógica, constituyen evidencias que permiten concluir que a Venezuela la dejarán sola por un tiempo”, analiza.

Los mejores están dispersos

A su juicio, “ya muchos venezolanos están dejando la lucha activa por la libertad y se dedican a criticar la única institución legal y legítima que nos queda, plegándose a ese aberrante grupo de colaboracionistas que desdicen de la heredad”.

Lo que propone este destacado oficial es que “debemos adaptar nuestros planes y exigir al Presidente Encargado que siga apegado a los planes del cese a la usurpación, especialmente que atienda al sector Seguridad y Defensa”.

El vicealmirante es de quienes considera que Guaidó debe nombrar “su Estado Mayor Militar. Que nombre su Ministro de la Defensa, que atienda miles de desertores apegados aún a valores institucionales y que nombre su Casa Militar, donde debe estructurar el Regimiento de Honor, semillero junto con gran porcentaje de los institucionales que quedan en la Fuerza Armada Nacional para formar las nuevas Fuerzas armadas”.

Donald Trump y Juan Guaidó

“Luchemos unidos por la libertad y eso solo se puede hacer cuando alrededor de quienes nombren la Junta de Transición, nos aglutinemos creativamente y en acciones concretas derivadas de planes establecidos y no del olfato del dirigente militar, de planes como el proceso de selección de los que integrarán esas nuevas Fuerzas Armadas, reinstitucionalizadas, sin tendencias politiqueras, sin doctrinas extremistas”.

Cree que esos militares “estén claros que se integrarán en una institución que se basa en la meritocracia, planes de desarrollo de carrera redimensionadas, disciplinadas, basadas en jerarquías que identifican la estrategia junto a lo táctico. Que la diferencien por logros profesionales de lo técnico y la mano de obra técnica, que sean todos profesionales y no soldados o marineros, sino durante sus procesos de formación, adiestramiento y capacitación”.

“Queremos unas Fuerzas Armadas dedicadas solo a sus tareas de seguridad y defensa, preparados en los campos militar, naval, aéreo y de la Guardia Nacional, en el marco del respeto de los derechos humanos y clara formación democrática”.

Propone que esos serán quienes “se destaquen como líderes y no autócratas, que tengan el peso de conducir los comandos. Líderes y no serviles al dedo índice del caudillo de turno. Que defiendan el Estado y no parcialidades políticas”.

Les dice a sus compañeros de armas que “eso, amigos todos, lo podemos obtener si trabajamos unidos y no en estas islas de buenas y no tan buenas intenciones que se auto proclaman como los salvadores”.

“Queremos equipos de trabajo unidos bajo una sola estrategia dirigida por el Presidente Interino. Solo así podemos trabajar por la libertad. Tenemos los mejores, pero dispersos. Solo hay una vía y es unirnos, lo contrario es seguir en esta situación del abuso criminal del castrocomunismo”, finaliza diciendo el vicealmirante Briceño García.

