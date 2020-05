Rusia está volando drones en Venezuela para ayudar al régimen de Maduro a localizar miembros de la incursión

Foto del domingo de la Guardia Nacional Bolivariana recorriendo la costa tras la denuncia del gobierno de un intento de incursión al país por parte de "mercenarios". May 3, 2020. REUTERS/Manaure Quintero

Soldados rusos están operando drones sobre Venezuela como parte de una operación de búsqueda de miembros de un grupo que lideró una fallida “incursión” en el territorio esta semana, informaron medios locales el viernes, citando tuits borrados de un centro de comando militar estatal.

Al menos ocho miembros de las fuerzas especiales rusas “operaran Equipo Aéreo No Tripulado para conducir Operaciones y Acciones de Patrullaje y Escudriñamiento Aéreo” cerca de La Guaira, localidad costera al norte de Caracas, según un informe del diario local, El Nacional.

El periódico publicó una captura de pantalla de tuits que fueron eliminados el jueves del perfil del comando militar, conocido como ZODI La Guaira.

Una aeronave llegó al aeropuerto internacional del país el jueves y se uniría a la misión de búsqueda, escribió ZODI La Guaira en un tuit separado con una foto de un helicóptero. El Nacional dijo que el tuit también fue eliminado más tarde.

El viernes, ZODI La Guaira publicó un tuit diciendo que el comando “desmiente categóricamente injerencia de militares rusos en nuestra #FANB” o Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La ZODI La Guaira no se refirió a las capturas de pantalla de los supuestos tuits anteriores.

A pesar de que la incursión del fin de semana se consideró en general como fallida, ya que el régimen anunciaron el domingo su interceptación y la detención de miembros del grupo, en los días posteriores algunos organizadores han dicho que miembros de esa fuerza continuaron llevando a cabo sus roles en la operación. Sin embargo, no ha habido evidencia de acciones por parte del grupo desde el domingo.

31 personas han sido imputadas por su papel en la incursión, dijo el viernes el fiscal general, Tarek William Saab, incluidos dos estadounidenses que trabajan para Silvercorp USA, la empresa de seguridad que organizó la operación.

El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, ofrece una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela. 8 de mayo, 2020. REUTERS/Manaure Quintero

En una conferencia de prensa posterior anunció que ambos -Luke Alexander Denman, de 34 años; y Airan Berry, de 41-enfrentan cargos por “terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación (para delinquir)”, delitos con penas de entre 25 y 30 años de cárcel.

Además, indicó que se libraron otras 25 órdenes de captura , de las que tres son internacionales: la del político Juan José Rendón, el diputado Sergio Vergara y Jordan Goudreau, responsable de la Operación Gedeón.

Distintos miembros del régimen han afirmado que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia estuvieron detrás de la incursión. El ministro de Comunicación Jorge Rodríguez aseguró que el régimen acudirá a instancias internacionales para presentar cargos contra el presidente de Colombia, Iván Duque, a quien acusa de estar involucrado. “Venezuela va a ir con todo ante la CPI, a la ONU, al Consejo de Seguridad”, dijo.

No obstante, ambos jefes de Estado han negado cualquier involucramiento. En declaraciones a medios el viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que si él hubiera ordenado una incursión al país sudamericano esta hubiera sido calificada de “invasión”.

“Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto”, afirmó Trump en una entrevista con Fox News. “Entraría y no harían nada al respecto. Se darían la vuelta. No enviaría un pequeño grupo. No, no, no. Sería llamado un ejército”, dijo. “Sería llamado una invasión”, afirmó.

Con información de Reuters

