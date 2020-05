Estados Unidos advirtió que “monitorea de cerca cualquier potencial amenaza contra la seguridad de Juan Guaidó”

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciando un discurso durante el Servicio del Día Nacional de Oración en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 7 de mayo, 2020. REUTERS/Tom Brenner

El gobierno de los Estados Unidos desmintió una vez más -esta vez a través del Consejo de Seguridad Nacional- las teorías difundidas por el régimen de Nicolás Maduro respecto de un presunto involucramiento por parte de la administración en las incursiones que tuvieron lugar en Venezuela.

“El gobierno de los Estados Unidos no tuvo nada que ver con los recientes acontecimientos en Venezuela. Las afirmaciones en contrario no son creíbles. Si esta hubiera sido una operación planeada por los Estados Unidos, como lo afirmó Maduro, quien ha sido acusado de cargos de narcotráfico, habría sido abierta, directa y efectiva”, tuiteó el Consejo de Seguridad Nacional a través de su cuenta de Twitter, haciendo eco de declaraciones públicas del propio Presidente Donald Trump.

En otro mensaje, añadió: “La Administración sigue enfocada en el objetivo político de lograr una transición pacífica y democrática en Venezuela. Estados Unidos está monitoreando de cerca cualquier amenaza potencial a la seguridad del líder legítimo de Venezuela, Juan Guaidó”.

Trump se había expresado al respecto en la mañana, en una entrevista con la cadena Fox. Allí fundamentó el argumento de su administración indicando que, de haber ordenado una incursión, esta hubiera sido calificada de “invasión”. Además, expresó: "Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto. “Entraría y no harían nada al respecto. Se darían la vuelta. No enviaría un pequeño grupo. No, no, no. Sería llamado un ejército”, dijo.

En desarrollo...

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El régimen de Maduro imputó “por terrorismo” a dos estadounidenses y emitió otras 25 órdenes de captura por las incursiones en Venezuela