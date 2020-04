El 12-A según el GB Régulo Díaz la renuncia de Chávez ya era un hecho tácito. “Entre las 02:30 AM y las 06:00 AM se designó a Pedro Carmona Estanga”. Le pregunta al Vicealmirante ¿quién tenía más legitimidad que el GD Alfonzo Martínez en ese momento, como el más antiguo de la Guardia Nacional para escoger el gobierno de transición? ¿Acaso usted sabía previamente que a Carmona lo iban a “ungir” y ya usted tenía sus aperos listos para asumir su cargo? Y si eso es así ¿Por qué no dejarlo entrar a Miraflores o, si entró, por qué no dejarlo hablar con Carmona? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Usted? ¿A cuenta de que?”.