Para el GD (Ej) Fernando Antonio Ochoa Antich, ex ministro de la Defensa y ex canciller, “el mensaje de (Mike) Pompeo (secretario de Estado de EEUU) y de (enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado, Elliott) Abrams, es contradictorio con la decisión anterior de poner precio a las cabezas de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros líderes del chavismo. El anterior planteamiento tenía que ser acompañado de ciertas garantías personales. Si no se quería hacerlas conocer públicamente, se debió utilizar la vía secreta. Nadie se suicida en primavera. Ese siempre ha sido el problema del gobierno estadounidense; las contradicciones entre la Secretaría de Estado y la Defensa son históricas. En fin, creo que ese nuevo plan no logrará nada”.