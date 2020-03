“No es opción decidirnos entre morir del virus o de hambre, debemos vivir con dignidad. Todos rogamos que ese escenario no llegue, que se descubra el tratamientos a tiempo y que la vacuna llegue antes de que esto sea demasiado tarde, pero lo responsable es prepararnos para afrontar esta realidad para mitigar su impacto. Esto debe llenarnos de profunda preocupación, y entender que no se tratan de números, si no de seres humanos”.