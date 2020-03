“En Venezuela se produce muy poco y lo que se genera no llega a todo el mundo y a tiempo; la crisis alimentaria se agravará en este contexto de desarrollo de la pandemia del Corona Virus si los bloqueos discrecionales de vías continúan y si no se determina qué se va a hacer en la cuarentena con lo que se produce y lo que se importa. Somos un país que no hace uso del manejo de reservas de alimentos. Consumimos lo que hay en los anaqueles, con inventarios cercanos a cero”.