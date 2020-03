“Un mensaje a la dictadura: como dicen que por la vara que midas serás medido, yo entiendo que ellos salen corriendo, que además no pueden controlar los esfínteres algunos, entiendo que creen, y se reflejó claramente en las declaraciones recientes, de que lo que querían era que saliéramos corriendo. Lo que querían era que nos asustáramos. El dictador me ha amenazado con la cárcel no sé cuántas veces, y por supuesto todo su entorno. Y aquí estamos dando la cara a toda la gente”, señaló el líder opositor.