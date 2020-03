Pero Chávez le anunció al país la elección que había tomado, previa consulta con Fidel Castro Ruz, el hombre que controló sus decisiones, e incluso su vida, por lo menos en los últimos años, basado en un criterio: lealtad. ¿Pero acaso Diosdado no garantizaba lealtad? Quizá la pregunta más apropiada sería: ¿A quién o a qué garantizaba Maduro una lealtad que Cabello no? No al moribundo presidente venezolano, porque no había duda que ambos superaban fácilmente esa prueba. Lo único que Maduro garantizaba, a diferencia del teniente del 4F, era la lealtad a Cuba, a su revolución, a los Castro.