“Pero casi inmediatamente Diosdado se auto entrega la réplica de la Espada de Simón Bolívar, además que no la entrega Nicolás Maduro sino Freddy Bernal, con lo que completó de demostrar que no le importa la institución. No entendió que la Academia Militar es un patrimonio de la Nación y no le pertenece a su familia”.