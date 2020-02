“No vamos a inclinarnos ante los mandatos políticos de Florida”, sostuvo Amsterdam. “Pero no me gusta cuando a la gente se le niega la representación”. Este es el segundo intento del gobierno de Maduro en menos de un mes de encontrar un lobbysta dispuesto a enfrentarse cara a cara con el gobierno del presidente Donald Trump en la búsqueda de un diálogo y el fin de las sanciones.