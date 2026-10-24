Gobierno respondió al juzgado por retiro de obras del Museo Nacional: este es el listado definitivo de las piezas desmontadas

El retiro de las piezas se llevó a cabo el 15 de octubre de 2026, en cumplimiento de una orden presidencial, según explicó la cartera ministerial en su respuesta al juzgado - crédito Lina Gasca/Colprensa y Museo Nacional de Colombia

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes respondió a la acción de tutela admitida por el Juzgado 24 de Familia de Bogotá, relacionada con el retiro de piezas y obras de arte de las salas de exposición del Museo Nacional de Colombia.

En el auto de admisión, el juzgado solicitó a las dos entidades que entregaran un informe detallado y una copia de las actuaciones administrativas que sustentaron la decisión. Además, pidió aclarar si la medida adoptada dentro del museo había sido formalizada por escrito y cuál era el fundamento jurídico utilizado para proceder con el desmonte de las obras.

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En ese sentido, el Gobierno presentó un documento con el inventario de los elementos desmontados el 15 de octubre y explicó las condiciones en las que se encuentran.

El Ministerio explicó por qué retiró las piezas

Las salas intervenidas fueron Memoria y Nación, Hacer Sociedad, Tierra como Recurso, Ser y Hacer, y Fuerza, Fe y Sustancia, que hacen parte de las 17 salas de exposición de la institución - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas

En su respuesta al juzgado, la cartera señaló que la intervención se realizó en cumplimiento de una instrucción presidencial. “Se procedió a dar cabal cumplimiento a la orden presidencial, con la desfijación de algunas piezas exhibidas en 5 de las 17 salas con las que cuenta el Museo Nacional, sin que haya dispuesto su clausura”, indicó el Ministerio en el documento.

Las salas intervenidas fueron la 7, Memoria y Nación, creada en 2003; la 11, Hacer Sociedad, inaugurada en 2019; la 13, Tierra como Recurso, creada en 2003; la 15, Ser y Hacer, establecida en 2021; y la 17, Fuerza, Fe y Sustancia, creada en 2023.

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El Ministerio también defendió el procedimiento utilizado para retirar los objetos y negó que la medida hubiera vulnerado derechos fundamentales. En el informe sostuvo que “realizó la remoción de las 22 piezas bajo estricto acatamiento del protocolo de cuidado y conservación de las obras y demás elementos que habitaban las salas; en consecuencia, no ha incurrido en violación de derechos fundamentales de los accionantes y tampoco de ningún otro ciudadano”.

De acuerdo con la respuesta, las piezas se encuentran “bajo condiciones técnicas de almacenamiento, custodia y conservación acordes con su naturaleza y características, en aplicación de los procedimientos institucionales establecidos para garantizar su preservación e integridad”.

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Las obras y los objetos retirados de las salas

Entre las piezas incluidas en el inventario hay obras de artistas colombianos - crédito Ministerio de las Culturas

Entre las piezas incluidas en el inventario figuran obras gráficas, documentos históricos, elementos relacionados con procesos políticos y objetos asociados con la representación de distintos sectores sociales.

En la Sala 7, Memoria y Nación, se encuentran nueve de las obras relacionadas en la información suministrada: Los interrogantes (1971), de Carlos Granada Arango; “Oiga hermano”. La promesa será cumplida (1984), del M-19; La paloma (1976), de Aníbal Gil Villa; Gran Pisco No. 2 (1978), de Luis Paz; Espacios vecinos (1968), de Umberto Giangrandi; Libertinaje y desorden (circa 1969), de Carlos Correa y el Taller de grabado La Estampa; La nueva bandera colombiana y sus autores (1972), de Augusto Rendón Sierra; La muerte de un desconocido (1973), de Pedro Alcántara Herrán Martínez, y La cosecha de los violentos (1968), de Alfonso Quijano.

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En la Sala 13, Tierra como Recurso, el listado incluye Minería (2016), una obra textil intervenida del artista Antonio Caro. En la Sala 17, Fuerza, Fe y Sustancia, aparece Muerte a la muerte (1977), una serigrafía de Pedro Alcántara Herrán Martínez.

Por su parte, la Sala 11, Hacer Sociedad, reúne objetos y documentos vinculados con diferentes procesos sociales y políticos. Entre ellos están el bolígrafo con el que se firmó el primer Acuerdo de Paz con las Farc, de 2016; la cédula de ciudadanía de José William Ortiz Sánchez, anterior al reconocimiento jurídico de su cambio de nombre y sexo, de 2004; y un brazalete del partido Alianza Democrática M-19.

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También se registraron objetos vinculados con las luchas sociales y los derechos de la población Lgbtiq+ - crédito Ministerio de las Culturas

También figuran Fanny (1978), de Miguel Ángel Rojas; Derechos reproductivos de la mujer (1993), de la Fundación Si Mujer; De la serie América III (1972), del Taller 4 Rojo y los artistas Diego Arango y Nirma Zárate; un plegable informativo sobre Planeta Paz, de aproximadamente 2004; la revista Acénto, volumen 1, número 1, de 1997; y un volante promocional del Ciclo Rosa 2001-2002.

El inventario incluye, además, una camiseta del Grupo de Mamás Lesbianas, de 2003, y la pieza lésbica de la campaña publicitaria de la marcha Lgbt de 2006, atribuida a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La relación completa entregada por el Ministerio contempla 63 objetos, aunque el documento distingue entre las 22 piezas clasificadas como patrimoniales y los demás elementos retirados. La respuesta fue presentada en el marco del trámite judicial que busca establecer las actuaciones administrativas y los fundamentos de la decisión.

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A continuación, conozca la lista completa de piezas retiradas, según el informe del Ministerio de Cultura: