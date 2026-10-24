Colombia

Gobierno respondió al juzgado por retiro de obras del Museo Nacional: este es el listado definitivo de las piezas desmontadas

El Ministerio de las Culturas entregó al Juzgado 24 de Familia de Bogotá el inventario de 63 elementos retirados de cinco salas, de los cuales 22 fueron clasificados como piezas patrimoniales

El retiro de las piezas se llevó a cabo el 15 de octubre de 2026, en cumplimiento de una orden presidencial, según explicó la cartera ministerial en su respuesta al juzgado - crédito Lina Gasca/Colprensa y Museo Nacional de Colombia
El retiro de las piezas se llevó a cabo el 15 de octubre de 2026, en cumplimiento de una orden presidencial, según explicó la cartera ministerial en su respuesta al juzgado - crédito Lina Gasca/Colprensa y Museo Nacional de Colombia
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El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes respondió a la acción de tutela admitida por el Juzgado 24 de Familia de Bogotá, relacionada con el retiro de piezas y obras de arte de las salas de exposición del Museo Nacional de Colombia.

En el auto de admisión, el juzgado solicitó a las dos entidades que entregaran un informe detallado y una copia de las actuaciones administrativas que sustentaron la decisión. Además, pidió aclarar si la medida adoptada dentro del museo había sido formalizada por escrito y cuál era el fundamento jurídico utilizado para proceder con el desmonte de las obras.

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En ese sentido, el Gobierno presentó un documento con el inventario de los elementos desmontados el 15 de octubre y explicó las condiciones en las que se encuentran.

El Ministerio explicó por qué retiró las piezas

Las salas intervenidas fueron Memoria y Nación, Hacer Sociedad, Tierra como Recurso, Ser y Hacer, y Fuerza, Fe y Sustancia, que hacen parte de las 17 salas de exposición de la institución - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas
Las salas intervenidas fueron Memoria y Nación, Hacer Sociedad, Tierra como Recurso, Ser y Hacer, y Fuerza, Fe y Sustancia, que hacen parte de las 17 salas de exposición de la institución - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas

En su respuesta al juzgado, la cartera señaló que la intervención se realizó en cumplimiento de una instrucción presidencial. “Se procedió a dar cabal cumplimiento a la orden presidencial, con la desfijación de algunas piezas exhibidas en 5 de las 17 salas con las que cuenta el Museo Nacional, sin que haya dispuesto su clausura”, indicó el Ministerio en el documento.

Las salas intervenidas fueron la 7, Memoria y Nación, creada en 2003; la 11, Hacer Sociedad, inaugurada en 2019; la 13, Tierra como Recurso, creada en 2003; la 15, Ser y Hacer, establecida en 2021; y la 17, Fuerza, Fe y Sustancia, creada en 2023.

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El Ministerio también defendió el procedimiento utilizado para retirar los objetos y negó que la medida hubiera vulnerado derechos fundamentales. En el informe sostuvo que “realizó la remoción de las 22 piezas bajo estricto acatamiento del protocolo de cuidado y conservación de las obras y demás elementos que habitaban las salas; en consecuencia, no ha incurrido en violación de derechos fundamentales de los accionantes y tampoco de ningún otro ciudadano”.

De acuerdo con la respuesta, las piezas se encuentran “bajo condiciones técnicas de almacenamiento, custodia y conservación acordes con su naturaleza y características, en aplicación de los procedimientos institucionales establecidos para garantizar su preservación e integridad”.

Las obras y los objetos retirados de las salas

Entre las piezas incluidas en el inventario hay obras de artistas colombianos - crédito Ministerio de las Culturas
Entre las piezas incluidas en el inventario hay obras de artistas colombianos - crédito Ministerio de las Culturas

Entre las piezas incluidas en el inventario figuran obras gráficas, documentos históricos, elementos relacionados con procesos políticos y objetos asociados con la representación de distintos sectores sociales.

En la Sala 7, Memoria y Nación, se encuentran nueve de las obras relacionadas en la información suministrada: Los interrogantes (1971), de Carlos Granada Arango; “Oiga hermano”. La promesa será cumplida (1984), del M-19; La paloma (1976), de Aníbal Gil Villa; Gran Pisco No. 2 (1978), de Luis Paz; Espacios vecinos (1968), de Umberto Giangrandi; Libertinaje y desorden (circa 1969), de Carlos Correa y el Taller de grabado La Estampa; La nueva bandera colombiana y sus autores (1972), de Augusto Rendón Sierra; La muerte de un desconocido (1973), de Pedro Alcántara Herrán Martínez, y La cosecha de los violentos (1968), de Alfonso Quijano.

En la Sala 13, Tierra como Recurso, el listado incluye Minería (2016), una obra textil intervenida del artista Antonio Caro. En la Sala 17, Fuerza, Fe y Sustancia, aparece Muerte a la muerte (1977), una serigrafía de Pedro Alcántara Herrán Martínez.

Por su parte, la Sala 11, Hacer Sociedad, reúne objetos y documentos vinculados con diferentes procesos sociales y políticos. Entre ellos están el bolígrafo con el que se firmó el primer Acuerdo de Paz con las Farc, de 2016; la cédula de ciudadanía de José William Ortiz Sánchez, anterior al reconocimiento jurídico de su cambio de nombre y sexo, de 2004; y un brazalete del partido Alianza Democrática M-19.

También se registraron objetos vinculados con las luchas sociales y los derechos de la población Lgbtiq+ - crédito Ministerio de las Culturas
También se registraron objetos vinculados con las luchas sociales y los derechos de la población Lgbtiq+ - crédito Ministerio de las Culturas

También figuran Fanny (1978), de Miguel Ángel Rojas; Derechos reproductivos de la mujer (1993), de la Fundación Si Mujer; De la serie América III (1972), del Taller 4 Rojo y los artistas Diego Arango y Nirma Zárate; un plegable informativo sobre Planeta Paz, de aproximadamente 2004; la revista Acénto, volumen 1, número 1, de 1997; y un volante promocional del Ciclo Rosa 2001-2002.

El inventario incluye, además, una camiseta del Grupo de Mamás Lesbianas, de 2003, y la pieza lésbica de la campaña publicitaria de la marcha Lgbt de 2006, atribuida a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La relación completa entregada por el Ministerio contempla 63 objetos, aunque el documento distingue entre las 22 piezas clasificadas como patrimoniales y los demás elementos retirados. La respuesta fue presentada en el marco del trámite judicial que busca establecer las actuaciones administrativas y los fundamentos de la decisión.

A continuación, conozca la lista completa de piezas retiradas, según el informe del Ministerio de Cultura:

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