“Te voy a escuchar lo que estás diciendo y si no me gusta no te dejo seguir”, le dijo un hombre a una periodista que cubría la llegada de Juan Guaidó el martes once de febrero, en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La frase es lo que es. Un intento –una sentencia- de censura. El hombre hacía parte de una protesta de los “trabajadores de Conviasa” por las sanciones del Departamento del Tesoro hacia la empresa estatal de aviación. Al final se sabría que su presencia en el lugar tenía otro objetivo: insultar, golpear, gritar, censurar, atemorizar, aterrorizar, a la prensa, a los trabajadores que habían ido a cubrir un hecho noticioso. También embistieron contra los diputados y los seguidores de Guaidó que fueron a recibirlo. Él y otros más, forman parte de la política de gobierno enfocada en promover la desinformación. Como fin último.