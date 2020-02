Para graficar su declaración, enumeró los distintos eventos en los que participó y los líderes mundiales con los que se reunió: “Es evidente que la dictadura está sola y aislada. Que nos pararamos en el discurso del Estado de la Unión (en el Capitolio de Estados Unidos), en la Casa Blanca, en los Campos Elíseos, en Davos, en Canadá... quiere decir que no pudieron. Intentaron quebrarnos, doblegarnos. Hasta compraron algunos que no voy a mencionar. Pero la realidad es que no pudieron. Resistimos”.