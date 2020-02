Según el sargento García Casanova el Comandante General respondió a su crítica. “Mi general, que es un caballero, me atendió. Me dijo que eso no fue lo que él pidió para que nos entregaran como presentes, pero los comandantes de destacamento aquí en el Zulia no se lucieron y eso fue lo que enviaron: bolígrafos que no valen nada, una cartera”.