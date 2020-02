Justamente el 4F, el día en que el chavismo celebraba la rebelión -así le llaman también justo a esa hora- las madres de los niños enfermos rezaban para que la cuenta de los muertos no sumara un angelito más. Justamente, mientras Trump arrancaba aplausos a rabiar, dos niños hurgaban en la basura porque no habían cenado. No habían almorzado, quizás tampoco habían desayunado.