No se trata de hacer un show con las declaraciones de Nicolás Maduro. No se trata de si es o no chistoso lo del embajador. La cuestión es que va en contra de la ley. Es un retroceso para el país que se ganó a pulso y espada la independencia. Sería inaceptable presentar el caso al revés. No podríamos consentir -tampoco- que un funcionario venezolano meta las narices en las decisiones de otro país. La soberanía no se limita a pegar cuatro gritos en una tarima en contra de las potencias occidentales.