Y como en toda película, están los maltratados. Los que aparecen en todas las escenas, los que se llevan los golpes, los que no tienen camerinos ni privilegios. Los que no cuentan. Los y las venezolanas que hacen cola, que comen dos veces al día y no tienen dólares para comprar en los bodegones. Los que esperan por los bonos del gobierno como único auxilio para no morir de mengua. Los de a pie. Las mayorías que verbalizan los políticos y después descartan como una ficha mal jugada en la estrategia del ajedrez. Hay que multiplicar el premio a los extras, son los héroes silenciosos de la resistencia. Los que se aferran al milagro de un mañana distinto, posible. Los que se santiguan cada mañana y le piden a la Virgen que los devuelva con vida a casa, aunque hayan muchas balas buscando un blanco en la calle. Balas de oficiales. Municiones de irregulares.