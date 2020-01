No obstante, Abrams aclaró que si bien la opción existe, no es algo que la administración esté considerando. “Hemos dicho 10.000 veces que todas las opciones están sobre la mesa. No es porque Trump ha dicho que quiere que estén, sino porque existen. Pero no es la política. Es utilizar presión internacional, económica, financiera, diplomática, incluso sanciones”, indicó en diálogo con la prensa.