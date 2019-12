Salamanca señaló que en la actualidad no hay ganadores en la disputa política venezolana. “El proceso que abrió la oposición en enero de 2018 no se ha cerrado. Todavía Guaidó maneja un movimiento político variopinto con muchas dificultades internas. Este grupo quiere un cambio pero debe reestructurar su estrategia ya que el mantra que se usó no se dio. No hubo cese de la usurpación, gobierno de transición o elecciones libres. En este momento solo está en el tablero el tema electoral cómo presionar a Maduro para que permita que haya comicios competitivos en Venezuela”.