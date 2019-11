“Comfort ha traído esperanza a las personas que más lo necesitan, aquellos que están afectados por esa crisis de los sistemas sociales. Desafortunadamente, no ha ido a donde más se necesita en Venezuela, porque no es una nación democrática y no podemos desembarcar y traer nuestro barco allí para proporcionar la comodidad necesaria. Tenemos la esperanza de que tal vez algún día sí”, explicó.