Bernal también expresó por qué lo sucedido en Bolivia no va a ocurrir en Venezuela. El ex presidente de ese país, Evo Morales, dijo que se equivocó al no haberle dado formación ideológica a sus seguidores, no preparar la resistencia civil y no haber construido una estructura dentro de las Fuerzas Armadas. Al respecto, el venezolano afirmó: “Todos estos puntos han sido objetivos logrados en nuestra revolución, que se sostiene en tres patas, la primera, el poder popular, que se han conformado en distintos grupos organizados, entre ellos los comités de salud, los comités de alimentación y producción, las comunas, los grupos de milicianos, entre otros, que están prestos a defender la patria y en donde también se incluyen los colectivos sociales”.