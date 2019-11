Se sigue hablando en la institución armada venezolana y entre militares retirados sobre lo que ocurrió en la marcha de los estudiantes universitarios y el cara a cara con cadetes de la Academia Militar de Venezuela. “Fue demasiado el impacto”, manifiesta un coronel del Ejército. “Se usaron a los cadetes como escudos humanos. Aquí lo que ocurrió es que los generales mandaron a los cadetes a hacer el trabajo que ellos no se atrevieron a hacer. Si eso no es cobardía, ¿cómo se llama? Ese alférez mayor habló con torpeza y pobreza en el lenguaje. Y no quiero señalar lo del uniforme mal llevado”.