El 20 de noviembre cuando comenzaron los enfrentamientos más duros, los habitantes de La Once vieron que cerca de cuarenta paramilitares, entre heridos y muertos, eran trasladados en camiones. “Varias personas fueron al Comando de la Guardia, que ha estado ahí toda la vida, para decirles a los militares lo que estaba sucediendo por si acaso no lo sabían. La respuesta que dieron es que no fueran por las fincas para que no resultaran afectados por el enfrentamiento entre esos grupos”.