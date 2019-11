Lo increíble es que nadie le diga a Maduro que lo que ordenó no se corresponde con la Ley, que no existe la tal elevación de rango de Ley Orgánica a Ley Constitucional. Además, no puede la Asamblea Nacional Constituyente, más allá de la ilegalidad que tiene de origen, aprobar la reforma de lo establecido en la Constitución a través de una Ley.