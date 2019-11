La embajadora destacó que no ejercieron ninguna presión sobre los funcionarios diplomáticos, y que incluso les ofrecieron continuar en sus puestos de trabajo. "Quiero dejar en claro que les ofrecimos a los funcionarios venezolanos que están acreditados por el régimen que si querían trabajar con nosotros eran absolutamente bienvenidos. Y en caso de que no, no íbamos a solicitar su expulsión de Brasil e iban a poder quedarse a vivir en el país tranquilamente si ese era su deseo. Y a aquellos que decidieran irse se les iba a facilitar el trámite. En ningún momento tomamos medidas de intimidación. Todo lo contrario. Queremos que trabajen con nosotros, que se incorporen al equipo de la embajada. Pero quienes voluntaria y respetuosamente quieran seguir acompañando a la dictadura tienen dos opciones: se van voluntariamente de Brasil, y si no, no vamos a solicitar su expulsión”, afirmó Belandria.