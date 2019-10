Asegura que se ordena a los comandantes en la frontera “hablar con el ELN para hacer coordinaciones de qué hacer a la hora de cualquier agresión a la estructura criminal del Estado so pena de la destrucción del arco minero, del Orinoco”. Revela que en el Zulia el ELN ha crecido con jóvenes venezolanos de 16 o 17 años “que se integran a ese grupo, no por razones de la ideología, sino porque ahí les garantizan la comida que no les puede dar el Estado y mucho menos la Fuerza Armada”.