“Nosotros estamos ante una coyuntura: o abandonar la lucha o seguir la lucha con más firmeza. Yo entiendo, hermanas y hermanos, que una noticia como ésta nos pone a todos a reflexionar si vale la pena o no la lucha. Si vale la pena o no arriesgarse, si vale la pena o no estar en la vanguardia. Y yo les digo, hermanas y hermanos: ¡Claro que vale la pena! Estoy seguro que ‘Pipo’, estando en el cielo, compartiendo con Dios nuestro Señor estos momentos, está apoyando esta posición de seguir en la lucha. Nos corresponde seguir en esta lucha”, pidió.