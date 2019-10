El hombre fuerte del chavismo se refirió a la situación de Ecuador, que por estas horas atraviesa momentos de convulsión política, y denunció la “violación de los derechos humanos” en ese país. “Usted se mete en ABC de España y no sale nada. O métase en El País de España y no sale nada. O métase en El Nuevo Herald, en el Washington Post, en el Wall Street Jornal y nada... Ese tema no aparece. ¿Por qué? Porque el problema es Venezuela”, enfatizó.