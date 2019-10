“Para Putin las diferencias que hay con el anterior presidente -en referencia a Hugo Chávez, muerto el 5 de marzo de 2013- son demasiadas. Lo desprecia desde todo punto de vista. A Chávez lo consideraba fuerte, inteligente, audaz, creativo y hasta algo confiable. A Maduro, por el contrario, lo subestima. El respeto es sólo en las formas. En él no encuentra nada”, dice el mismo ex militar y asesor que prefiere mantener su nombre a resguardo. “Es que mientras uno vivió tiempos de cortina de hierro, KGB y Guerra Fría (en relación al ruso), Maduro sólo heredó un poder que no supo administrar, que se le escurrió. Sumado a que además fue condicionado cada vez más por los cubanos”, agrega la fuente.