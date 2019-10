Teresa R. (nombre ficticio) estaba trabajando cuando recibió una llamada de su hijo. “Me informó que me fuera urgentemente al apartamento que ocupamos desde hace varios meses porque colectivos chavistas nos querían sacar a la fuerza. Estamos cuidando el apartamento pues un familiar nos lo dejó. Él está en Estados Unidos y no puede regresar a Venezuela en estos meses. Tenemos pruebas de que él pago renta muchos años”.