Durante la audiencia de extradición la semana pasada, dijo que Washington estaba inventando los cargos, lo que generó dudas sobre si cooperará en el futuro con la justicia norteamericana. "Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco", afirmó ante el tribunal Carvajal, quien dirigió la contrainteligencia militar durante más de siete años.