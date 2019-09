"He ido a varias comisiones de servicio en varios países y no se permite que un militar de otro país utilice el uniforme militar del país donde está de visita. Eso no está permitido, aunque no haya nada legal que lo impida. Se supone que eso no es necesario establecerlo porque a nadie se le ocurre ir a colocarse el uniforme de un Ejército al cual no pertenece".