Con la llegada de los rusos, también empezaron a descargar varias cosas de los helicópteros dentro del Batallón. "No se nos permite ver qué están descargando. No sé qué traen ahí, pero a ninguno de nosotros se nos permite ver qué es, ni el comandante que acaba de llegar tiene acceso", comenta uno de los militares venezolanos. Insisto en saber si eso no le parece extraño. "Sí, pero la orden es que no nos acerquemos. Uno de los que estuvo más cerca dice que usan trajes especiales, de protección como los de las películas cuando hay epidemias o cosas así".