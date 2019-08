Bernal explicó que cada UPDI ha de tener no menos de 30 milicianos. "No debe haber ni un solo miliciano inscrito en la Milicia que no esté en su UPDI. El Miliciano puede estar en pie de lucha, puede estar en pico y poda, puede estar en empleo temporal, puede ser el comunicador, el radio operador, el conductor del comandante de Zona, pero deja de ser miliciano sino está en el SOTU".