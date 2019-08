No se cumple el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), cuyo artículo 127, reza: "El imputado tendrá los siguientes derechos: 1) Que se le informe de manera específica y clara de los hechos que se le imputan. 2) Comunicarse con sus familiares, abogados de su confianza para informar sobre su detención. 3) Ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por un defensor que él o sus parientes señalen y, en su defecto por un defensor público. /…/ 9) No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o denigrantes de su dignidad personal. 10) No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento".