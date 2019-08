—Ciertamente el papa Francisco ha estado muy cercano a la problemática que vivimos en Venezuela, bien sea cuando vamos a Roma o también a través de sus mensajes o del señor Nuncio, nos expresa su preocupación. Pero también nos expresa el hecho de que tantas oportunidades hemos tenido de poder resolver el problema y no se ha hecho, lo que implica una falta de voluntad entre quienes deben asumir estas responsabilidades. Por eso consideramos que aún falta mucho para que se dé un acuerdo. Y sobre todo un acuerdo que tome en cuenta al pueblo venezolano. No queremos un acuerdo entre élites, entre políticos, sino realmente que sea el pueblo venezolano el que debe decidir. Por eso se deben retomar estas conversaciones, porque es la única manera de solventar los problemas, pero siempre con el criterio de ir a elecciones, porque no hay otro camino. El camino que tiene el pueblo venezolano es ir a elecciones, pero de forma libre y con todas las garantías democráticas de nuestra Constitución.